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صور.. بدء تجهيز وفرش "ساحة أبو الحجاج" أكبر ساحات أداء صلاة عيد الأضحى بالأقصر

السبت، 10 أغسطس 2019 02:05 م
صور.. بدء تجهيز وفرش "ساحة أبو الحجاج" أكبر ساحات أداء صلاة عيد الأضحى بالأقصر بدء تجهيز وفرش "ساحة أبو الحجاج" أكبر ساحات أداء صلاة عيد الأضحى بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه تم البدء صباح اليوم السبت، فى أعمال تجهيز ساحة مسجد وميدان سيد أبوالحجاج الأقصرى لاستقبال الآلاف من الأهالى لآداء صلاة العيد صباح غد الأحد، حيث تم تكثيف كافة الجهود والطاقات لتجهيز الساحة والميدان وفرشه لخدمة المحتفلين بالعيد.

 

وتعتبر ساحة سيدى أبو الحجاج أكبر الساحات بالمحافظة وتستقبل فى كل صلاة عيد قيادات المحافظة ومديرية الأمن والآلاف من المصلين، ويجرى حالياً داخل الساحة الاهتمام بأعمال النظافة والتشغيل والآليات والتأكد من عمل مكبرات الصوت، تحت إشراف المهندس حاتم جابر عبد الحارث، سكرتير عام مدينة الأقصر.

 

وقال العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، إنه تم رفع حالة الطوارئ بالمدينة، استعدادا لاستقبال احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، مؤكداً أنه تم وضع خطة متكاملة استعدادا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث تم تجهيز ساحة سيدى أبو الحجاج من كافة التجهيزات الخاصة لاستقبال صلاة العيد.

 

بدء تجهيز وتجميل ساحة أبو الحجاج أكبر ساحة لآداء صلاة عيد الأضحي بالأقصر (1)
بدء تجهيز وتجميل ساحة أبو الحجاج أكبر ساحة لآداء صلاة عيد الأضحي بالأقصر 

 

بدء تجهيز وتجميل ساحة أبو الحجاج أكبر ساحة لآداء صلاة عيد الأضحي بالأقصر (2)
بدء تجهيز وتجميل ساحة أبو الحجاج أكبر ساحة لآداء صلاة عيد الأضحي بالأقصر

 

بدء تجهيز وتجميل ساحة أبو الحجاج أكبر ساحة لآداء صلاة عيد الأضحي بالأقصر (3)
بدء تجهيز وتجميل ساحة أبو الحجاج أكبر ساحة لآداء صلاة عيد الأضحي بالأقصر

 

بدء تجهيز وتجميل ساحة أبو الحجاج أكبر ساحة لآداء صلاة عيد الأضحي بالأقصر (4)
بدء تجهيز وتجميل ساحة أبو الحجاج أكبر ساحة لآداء صلاة عيد الأضحي بالأقصر

 

بدء تجهيز وتجميل ساحة أبو الحجاج أكبر ساحة لآداء صلاة عيد الأضحي بالأقصر (5)
بدء تجهيز وتجميل ساحة أبو الحجاج أكبر ساحة لآداء صلاة عيد الأضحي بالأقصر

 

بدء تجهيز وتجميل ساحة أبو الحجاج أكبر ساحة لآداء صلاة عيد الأضحي بالأقصر (6)
بدء تجهيز وتجميل ساحة أبو الحجاج أكبر ساحة لآداء صلاة عيد الأضحي بالأقصر 

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ميدان ابو الحجاج

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