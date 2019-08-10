سوبر كورة
Ads
السبت، 10 أغسطس 2019 04:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. انشطة رياضية وترفيهية بمراكز شباب شمال سيناء

السبت، 10 أغسطس 2019 03:00 م
صور .. انشطة رياضية وترفيهية بمراكز شباب شمال سيناء نشاط رياضى فى شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تنفيذها انشطة رياضية وترفيهية جديدة بمراكز الشباب تحت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء و إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية  الشباب والرياضة .    

تضمنت الأنشطة تنفيذ إدارة شباب العريش دوري خماسي كرة القدم بمشاركة 16 فريق من مراكز الشباب والأندية التابعة للإدارة  وأقيمت اللقاءات بالصالة المغطاة.

وقام مركز شباب النصر التابع لإدارة بئر العبد  بتكريم المتفوقين علميا من طلاب القرية فى المراحل الثلاثة ( ابتدائى - اعدادى - ثانوى ).

وقام مركز شباب 6 أكتوبر التابع لإدارة رمانة الرياضية بتنفيذ حملة نظافة لحديقة الأطفال بالمركز  استعدادا لاستقبال عيد الأاضحى المبارك وفتح أبواب المركز امام اطفال القرية 

كما نفذ يوم رياضي لمجموعات الكاراتيه بالمركز علي ملعب النجيل.

يأتي ذلك فى الوقت الذى استقبل حمام السباحة الأوليمبي بالعريش يوميا اعداد من الاطفال والشباب، بينهم من يحضر لممارسة هواية السباحة هروبا من الحر ، وآخرين يتم تدريبهم فى مجموعات على مهارة وفنون السباحة.

قال ايهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن حمام السباحة ضمن خدمات تقدمها مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء لابناء المحافظة تحت رعاية ا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

واضاف ان الخدمة داخل الحمام متاحة على مدار الساعة خصوصا خلال فصل الصيف، ويستقبل جموع الشباب.

 

 

 

IMG_6273
 
 
 

 

IMG_6274
 
 
 
IMG_6275
 
 
IMG_6276

شمال سيناء

مراكز شباب سيناء

عيد الاضحى

سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كريس إيفانز يسبب صدمة لإحدى معجباته بسبب تحدٍ جديد.. اعرف التفاصيل

كريس إيفانز يسبب صدمة لإحدى معجباته بسبب تحدٍ جديد.. اعرف التفاصيل

رئيس جهاز بدر يتفقد الحى الثانى ومنطقة إسكان المحافظة بالمدينة

رئيس جهاز بدر يتفقد الحى الثانى ومنطقة إسكان المحافظة بالمدينة

16 معلومة من الأزهر الشريف عن الأضحية قبل عيد الأضحى المبارك

16 معلومة من الأزهر الشريف عن الأضحية قبل عيد الأضحى المبارك

وفاة الفنان الكويتى حمود ناصر بعد تعرضه لأزمة قلبية

وفاة الفنان الكويتى حمود ناصر بعد تعرضه لأزمة قلبية

"حياة كريمة" تطرق أبواب قرية الأحراز بشبين القناطر.. الأهالي: الصرف الصحي وإنشاء مدرسة للتعليم الثانوي وتشغيل مكتب البريد وأجهزة الوحدة الصحية أبرز المطالب.. واختيار القرية بالمبادرة أمل كبير لإعادة إحيائها

"حياة كريمة" تطرق أبواب قرية الأحراز بشبين القناطر.. الأهالي: الصرف الصحي وإنشاء مدرسة للتعليم الثانوي وتشغيل مكتب البريد وأجهزة الوحدة الصحية أبرز المطالب.. واختيار القرية بالمبادرة أمل كبير لإعادة إحيائها

جنيفر لوبيز تبرز لقطات من حفلها بالعلمين الجديدة لـ 98 مليون متابع لها

جنيفر لوبيز تبرز لقطات من حفلها بالعلمين الجديدة لـ 98 مليون متابع لها

وزير الصحة السعودى:الوضع الصحى لضيوف الرحمن مطمئن ولم تسجل أى حالة وبائية

وزير الصحة السعودى:الوضع الصحى لضيوف الرحمن مطمئن ولم تسجل أى حالة وبائية

اتحاد الكرة يعلن رسمياً زيادة أندية الممتاز "ب" الجديد لـ48 فريقاً

اتحاد الكرة يعلن رسمياً زيادة أندية الممتاز "ب" الجديد لـ48 فريقاً

تأكيدا لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن تعيين سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام

تأكيدا لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن تعيين سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام

انتظام عمل المخابز لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى

انتظام عمل المخابز لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى

رئيس بعثة حج التضامن : 12 ألف من حجاجنا يؤدون المناسك بعرفات

رئيس بعثة حج التضامن : 12 ألف من حجاجنا يؤدون المناسك بعرفات

ديلي ميل: الإصابة تبعد أليسون عن مباريات ليفربول لمدة 6 أسابيع

ديلي ميل: الإصابة تبعد أليسون عن مباريات ليفربول لمدة 6 أسابيع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة