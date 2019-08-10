صور .. انشطة رياضية وترفيهية بمراكز شباب شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

اعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تنفيذها انشطة رياضية وترفيهية جديدة بمراكز الشباب تحت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء و إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة .

تضمنت الأنشطة تنفيذ إدارة شباب العريش دوري خماسي كرة القدم بمشاركة 16 فريق من مراكز الشباب والأندية التابعة للإدارة وأقيمت اللقاءات بالصالة المغطاة.

وقام مركز شباب النصر التابع لإدارة بئر العبد بتكريم المتفوقين علميا من طلاب القرية فى المراحل الثلاثة ( ابتدائى - اعدادى - ثانوى ).

وقام مركز شباب 6 أكتوبر التابع لإدارة رمانة الرياضية بتنفيذ حملة نظافة لحديقة الأطفال بالمركز استعدادا لاستقبال عيد الأاضحى المبارك وفتح أبواب المركز امام اطفال القرية

كما نفذ يوم رياضي لمجموعات الكاراتيه بالمركز علي ملعب النجيل.

يأتي ذلك فى الوقت الذى استقبل حمام السباحة الأوليمبي بالعريش يوميا اعداد من الاطفال والشباب، بينهم من يحضر لممارسة هواية السباحة هروبا من الحر ، وآخرين يتم تدريبهم فى مجموعات على مهارة وفنون السباحة.

قال ايهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن حمام السباحة ضمن خدمات تقدمها مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء لابناء المحافظة تحت رعاية ا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

واضاف ان الخدمة داخل الحمام متاحة على مدار الساعة خصوصا خلال فصل الصيف، ويستقبل جموع الشباب.