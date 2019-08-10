صور.. إزالة 94 تعديا على ترعة الحمام بمطروح

مطروح – فريق المحافظات

شن مجلس مدينة العلمين برئاسة رضا جاب الله رئيس المدينة، حملة لإزالة التعديات على مياه ترعة الحمام، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بتكثيف واستمرار حملات إزالة التعديات على خطوط المياه الرئيسية بالمحافظة، وعلى مياه ترعة الحمام، للحفاظ على منسوب تشغيل محطة جنوب العلمين لتنقية مياه الشرب، والضرب بيد من حديد على المعتدين.

وتمكنت الحملة من إزالة 15 حالة تعد فى نطاق مدينة العلمين من بينها 12 حالة تعد بالخراطيم، وردم وغلق 3 بوابات رئيسية على الترعة ليصل إجمالى حالات إزالة التعديات حتى الآن 94 حالة تعد على مدار يومى أمس الجمعة واليوم السبت، مع استمرار حملات الإزالة لتأمين منسوب المياه لمحطة التنقية جنوب العلمين بالكميات الكافية مع تحرير محاضر اللازمة، باعتبار تأمين وتوفير مياه الشرب للمواطنين قضية أمن قومى.

من جانبه وجه محافظ مطروح باتخاذ الإجراءات القانونية، لتوقيع أقصى العقوبات القانونية الرادعة على المعتدين على خطوط المياه، مع التأكيد أنه تم التنبيه أكثر من مرة على المواطنين بوقف التعديات على خطوط المياه واستخدامها فى رى الزراعات، حفاظا على وصول مياه الشرب للمواطنين.

وشدد محافظ مطروح على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء القرى والمدن والشرطة وشركة المياه، لتأمين منسوب مياه ترعة الحمام، وكذلك إزالة التعديات على خط المياه الرئيسى الوارد للمحافظة.