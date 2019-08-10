سوبر كورة
Ads
السبت، 10 أغسطس 2019 07:31 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إزالة 94 تعديا على ترعة الحمام بمطروح

السبت، 10 أغسطس 2019 05:55 م
صور.. إزالة 94 تعديا على ترعة الحمام بمطروح إزالة التعديات
مطروح – فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن مجلس مدينة العلمين برئاسة رضا جاب الله رئيس المدينة، حملة لإزالة التعديات على مياه ترعة الحمام، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بتكثيف واستمرار حملات إزالة التعديات على خطوط المياه الرئيسية بالمحافظة، وعلى مياه ترعة الحمام، للحفاظ على منسوب تشغيل محطة جنوب العلمين لتنقية مياه الشرب، والضرب بيد من حديد على المعتدين.

وتمكنت الحملة من إزالة 15 حالة تعد فى نطاق مدينة العلمين من بينها 12 حالة تعد بالخراطيم، وردم وغلق 3 بوابات رئيسية على الترعة ليصل إجمالى حالات إزالة التعديات حتى الآن 94 حالة تعد على مدار يومى أمس الجمعة واليوم السبت، مع استمرار حملات الإزالة لتأمين منسوب المياه لمحطة التنقية جنوب العلمين بالكميات الكافية مع تحرير محاضر اللازمة، باعتبار تأمين وتوفير مياه الشرب للمواطنين قضية أمن قومى.

من جانبه وجه محافظ مطروح باتخاذ الإجراءات القانونية، لتوقيع أقصى العقوبات القانونية الرادعة على المعتدين على خطوط المياه، مع التأكيد أنه تم التنبيه أكثر من مرة على المواطنين بوقف التعديات على خطوط المياه واستخدامها فى رى الزراعات، حفاظا على وصول مياه الشرب للمواطنين.

وشدد محافظ مطروح على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء القرى والمدن والشرطة وشركة المياه، لتأمين منسوب مياه ترعة الحمام، وكذلك إزالة التعديات على خط المياه الرئيسى الوارد للمحافظة.

3a8fad74-f245-41c7-87b8-b1934d7b85e0
 
008bd7ae-aecc-45e9-9a5e-bf1c8e8559c7
 
52582be4-9ae4-480f-bd7a-a83a521f4d33 (1)
 
77636708-9bba-497b-84b8-712d873524db
 

محافظة مطروح

مياه الشرب

ترعة الحمام

ازالة التعديات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كريس إيفانز يسبب صدمة لإحدى معجباته بسبب تحدٍ جديد.. اعرف التفاصيل

كريس إيفانز يسبب صدمة لإحدى معجباته بسبب تحدٍ جديد.. اعرف التفاصيل

رئيس جهاز بدر يتفقد الحى الثانى ومنطقة إسكان المحافظة بالمدينة

رئيس جهاز بدر يتفقد الحى الثانى ومنطقة إسكان المحافظة بالمدينة

16 معلومة من الأزهر الشريف عن الأضحية قبل عيد الأضحى المبارك

16 معلومة من الأزهر الشريف عن الأضحية قبل عيد الأضحى المبارك

وفاة الفنان الكويتى حمود ناصر بعد تعرضه لأزمة قلبية

وفاة الفنان الكويتى حمود ناصر بعد تعرضه لأزمة قلبية

"حياة كريمة" تطرق أبواب قرية الأحراز بشبين القناطر.. الأهالي: الصرف الصحي وإنشاء مدرسة للتعليم الثانوي وتشغيل مكتب البريد وأجهزة الوحدة الصحية أبرز المطالب.. واختيار القرية بالمبادرة أمل كبير لإعادة إحيائها

"حياة كريمة" تطرق أبواب قرية الأحراز بشبين القناطر.. الأهالي: الصرف الصحي وإنشاء مدرسة للتعليم الثانوي وتشغيل مكتب البريد وأجهزة الوحدة الصحية أبرز المطالب.. واختيار القرية بالمبادرة أمل كبير لإعادة إحيائها

جنيفر لوبيز تبرز لقطات من حفلها بالعلمين الجديدة لـ 98 مليون متابع لها

جنيفر لوبيز تبرز لقطات من حفلها بالعلمين الجديدة لـ 98 مليون متابع لها

وزير الصحة السعودى:الوضع الصحى لضيوف الرحمن مطمئن ولم تسجل أى حالة وبائية

وزير الصحة السعودى:الوضع الصحى لضيوف الرحمن مطمئن ولم تسجل أى حالة وبائية

اتحاد الكرة يعلن رسمياً زيادة أندية الممتاز "ب" الجديد لـ48 فريقاً

اتحاد الكرة يعلن رسمياً زيادة أندية الممتاز "ب" الجديد لـ48 فريقاً

تأكيدا لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن تعيين سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام

تأكيدا لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن تعيين سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام

انتظام عمل المخابز لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى

انتظام عمل المخابز لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى

رئيس بعثة حج التضامن : 12 ألف من حجاجنا يؤدون المناسك بعرفات

رئيس بعثة حج التضامن : 12 ألف من حجاجنا يؤدون المناسك بعرفات

ديلي ميل: الإصابة تبعد أليسون عن مباريات ليفربول لمدة 6 أسابيع

ديلي ميل: الإصابة تبعد أليسون عن مباريات ليفربول لمدة 6 أسابيع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة