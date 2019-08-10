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صور.. أهالى بلبيس يشكون تراكم القمامة أمام المركز الطبى

السبت، 10 أغسطس 2019 11:00 م
صور.. أهالى بلبيس يشكون تراكم القمامة أمام المركز الطبى
الشرقية - إيمان مهنى

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أعرب أهالى مدينة بلبيس عن غضبهم من تراكم أكوام القمامة بالشوارع الرئيسة وبالأخص أمام المركز الطبى.

وقال أحد أهالى المدينة ويدعى أيمن سالم، إن تلال القمامة متراكمة أمام مركز الطبى والذى يؤذى المرضى المترددين، بالإضافة إلى أهالى المنطقة، والذى يسبب انتشار للذباب والناموس والقوارض نتيجة الرائحة الكريهة، وقيام النباشين بالنبش طوال اليوم فى القمامة، لافتا أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لرئاسة مجلس المدينة لإزالة القمامة، والتى تتكاسل كل مرة وتتركها بالاسابيع حتى سببت فى أزمة بالمنطقة .

من جانبه أكد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، انه سيكلف رئيس مدينة بلبيس بسرعة رفع القمامة المتراكمة حفاظا على البيئة، وأوضح لـ"اليوم السابع"، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى، والغاء إجازات لرؤساء المدن والوحدات المحلية، والقطاعات الخدمية من الصحة والطب البيطرى والكهرباء ومياه الشرب، كما شكل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وغرف فرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات يترأسها أحد المسئولين بذات الجهة ممن لديه القدرة على التصرف فى مواجهة المشكلات والأحداث الطارئة واتخاذ ما يلزم بشأنها وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

تراكم القمامة (2)
تراكم القمامة (2)

 

تراكم القمامة (4)
تراكم القمامة (4)

 

تراكم القمامة (5)
تراكم القمامة (5)

 

تراكم القمامة (6)
تراكم القمامة (6)

 

تراكم القمامة (7)
تراكم القمامة (7)

 


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