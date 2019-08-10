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سعر الدولار اليوم السبت 10-8-2019

السبت، 10 أغسطس 2019 11:04 ص
سعر الدولار اليوم السبت 10-8-2019 الدولار
كتب هانى الحوتى

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استقر سعر الدولار اليوم السبت 10-8-2019، أول أيام الأسبوع الجارى، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر.
 
    
واستقر سعر الدولار عند ختام تعاملات أمس الأول، وسجل تبايناً فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، وسجل متوسط سعر عند 16.51 جنيها للشراء، و16.61 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.   
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.50 جنيه للشراء.
16.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.51 جنيه للشراء.
16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.51 جنيه للشراء.
16.61 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.51 جنيه للشراء.
16.61 جنيه للبيع.
 
  

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.53 جنيه للشراء.
16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.48 جنيه للشراء.
16.58 جنيه للبيع.
 
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.49 جنيه للشراء.
16.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.52 جنيه للشراء.
16.62 جنيه للبيع.
 
 

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