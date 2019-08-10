زوارق الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار تجاه الصيادين الفلسطينيين ببحر غزة

غزة (أ ش أ)

أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار، صباح اليوم السبت، صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين ببحر شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن الزوارق الحربية بدأت بمطاردة مراكب الصيادين فى المنطقة المسموح الصيد بها بعد إطلاق النار دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ويعانى قطاع الصيد البحرى فى قطاع غزة من مشاكل عدة أبرزها الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المستمرة والتى تتمثل بإطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات.

ورغم خروج إسرائيل من قطاع غزة منذ عام 2005 إلا أن الاحتلال لازال يحاصر القطاع بشكل كامل برا وبحرا وجوا ويقوم بعمليات عسكرية داخل القطاع من حين لآخر.