سوبر كورة
Ads
السبت، 10 أغسطس 2019 11:13 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

زوارق الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار تجاه الصيادين الفلسطينيين ببحر غزة

السبت، 10 أغسطس 2019 10:24 ص
زوارق الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار تجاه الصيادين الفلسطينيين ببحر غزة زوارق قوات الاحتلال - أرشيفية
غزة (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار، صباح اليوم السبت، صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين ببحر شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن الزوارق الحربية بدأت بمطاردة مراكب الصيادين فى المنطقة المسموح الصيد بها بعد إطلاق النار دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ويعانى قطاع الصيد البحرى فى قطاع غزة من مشاكل عدة أبرزها الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المستمرة والتى تتمثل بإطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات.

ورغم خروج إسرائيل من قطاع غزة منذ عام 2005 إلا أن الاحتلال لازال يحاصر القطاع بشكل كامل برا وبحرا وجوا ويقوم بعمليات عسكرية داخل القطاع من حين لآخر.

 


فلسطين

قطاع غزة

غزة

الصيادين

صيادين غزة

قوات الاحتلال

الاحتلال الاسرائيلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الاحتلال الإسرائيلى يبعد نائب مدير أوقاف القدس لـ 6 أشهر عن الاقصى

الجمعة، 09 أغسطس 2019 10:00 م

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الطرق بين الخليل وبيت لحم بالتزامن مع زيارة نتنياهو

الخميس، 08 أغسطس 2019 07:09 م

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل طفلا فلسطينيا من منزله بدعوى إلقاء الحجارة

الخميس، 08 أغسطس 2019 06:23 م

"التعاون الإسلامى" تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلى على وحدات استيطانية جديدة

الخميس، 08 أغسطس 2019 03:36 م

الاحتلال الإسرائيلى يشدد إجراءاته العسكرية شمال وشرق الخليل

الخميس، 08 أغسطس 2019 01:46 م

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 02:25 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بداية مثالية.. الصحافة العالمية تحتفل بتألق محمد صلاح مع ليفربول

بداية مثالية.. الصحافة العالمية تحتفل بتألق محمد صلاح مع ليفربول

طقس أول أيام العيد حار على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

طقس أول أيام العيد حار على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

هل يجوز ذبح الأضحية فى غير بلد المضحى ؟.. دار الإفتاء تجيب

هل يجوز ذبح الأضحية فى غير بلد المضحى ؟.. دار الإفتاء تجيب

محمد صلاح أفضل لاعب فى مباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي

محمد صلاح أفضل لاعب فى مباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي

فيديو معلوماتى.. طلاء خاص ومواد عازلة للحرارة.. تعرف على أحدث طريق للحجاج

فيديو معلوماتى.. طلاء خاص ومواد عازلة للحرارة.. تعرف على أحدث طريق للحجاج

إلى عرفات الله.. ضيوف الرحمن يؤدون الركن الأعظم.. "لبيك اللهم لبيك" هتافات تصدح بها الألسنة والقلوب بالمشاعر المقدسة.. والمرضى يلبون من سيارات الإسعاف.. وبعثة الحج تعلن نجاح خطة التفويج وتؤكد: حجاجنا بخير

إلى عرفات الله.. ضيوف الرحمن يؤدون الركن الأعظم.. "لبيك اللهم لبيك" هتافات تصدح بها الألسنة والقلوب بالمشاعر المقدسة.. والمرضى يلبون من سيارات الإسعاف.. وبعثة الحج تعلن نجاح خطة التفويج وتؤكد: حجاجنا بخير

عرفات يكتسى باللون الأبيض والحجاج يتغلبون على درجات الحرارة بالتلبية..صور

عرفات يكتسى باللون الأبيض والحجاج يتغلبون على درجات الحرارة بالتلبية..صور

صور.. 10 أماكن يمكنك الاستمتاع بها فى العيد بمطروح.. تعرف عليها

صور.. 10 أماكن يمكنك الاستمتاع بها فى العيد بمطروح.. تعرف عليها

خطة حديقة حيوان الجيزة استعدادًا لاستقبال زوار عيد الأضحى × 28 معلومة

خطة حديقة حيوان الجيزة استعدادًا لاستقبال زوار عيد الأضحى × 28 معلومة

مواعيد مباريات اليوم السبت 10 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 10 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

صور.. انفجار بمحيط مركز شرطة بكوبنهاجن فى ثانى حادث من نوعه خلال 4 أيام

صور.. انفجار بمحيط مركز شرطة بكوبنهاجن فى ثانى حادث من نوعه خلال 4 أيام

4 مهن ستختفى فى عام 2030 بسبب التكنولوجيا.. المحاسبين أبرزها

4 مهن ستختفى فى عام 2030 بسبب التكنولوجيا.. المحاسبين أبرزها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة