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رئيس الوزراء العراقى: لن نخفف الأحكام بحق المسلحين الأجانب

السبت، 10 أغسطس 2019 06:00 ص
رئيس الوزراء العراقى: لن نخفف الأحكام بحق المسلحين الأجانب عادل عبد المهدى
وكالات

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أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، امس الجمعة، أن الأحكام الصادرة بحق المتشددين، وخصوصا الفرنسيين في العراق، غير قابلة للتفاوض ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
وأشار عادل عبد المهدي في أول لقاء طويل له مع وسائل إعلام محلية ودولية، إلى أنه من الممكن نقل مزيد من المتشددين من سوريا.
 
وقال رئيس الحكومة: "في العراق أحكام الإعدام أحكام قانونية وقضائية.. أوروبا اتخذت القرار بإلغاء أحكام الإعدام، ونحن نقدر هذا الشيء، لكن لدينا خلاف".
 
وتابع أنه "يتم بحث هذه الأمور بيننا باستمرار وبشكل متواصل.. هم حريصون على مصالحهم ومصالح مواطنيهم، ونحن أيضا حريصون على قوانيننا ومصالحنا ومصالح مواطنينا".
 
وشدد عبد المهدي على أن الجانب القضائي لن يجيز للدولة العراقية إعفاء أحد من الإعدام.
 
جدير بالذكر أنه حُكم على مئات المسلحين المتطرفين الأجانب بالإعدام أو السجن المؤبد في العراق، بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش"، وبين هؤلاء 11 فرنسيا حكموا بالإعدام و3 بالمؤبد، علما أنه لم يتم حتى الآن تنفيذ أي حكم إعدام.

عادل عبد المهدي

العراق

أوروبا

الفرنسيين

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