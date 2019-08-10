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حبس 3 شهور أو غرامة 500 جنيه لذبح الأضاحى خارج المجازر بالدقهلية

السبت، 10 أغسطس 2019 12:55 م
حبس 3 شهور أو غرامة 500 جنيه لذبح الأضاحى خارج المجازر بالدقهلية مجزر - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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صرح الدكتور عبد المنعم السيد المنجى، مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية برفع درجة الاستعداد القصوى بالمجازر المعتمدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بجميع إدارات محافظة الدقهلية، لافتا إلى تولى الوحدات المحلية ومجالس المدن والأحياء لمسئولية متابعة المخالفات والذبح خارج المجازر.

 

وأوضح أحمد عبد السميع، رئيس حى غرب المنصورة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بوجود لجنة ثابتة تضم أعضاء من حى غرب المنصورة والطب البيطرى والبيئة والتنمية الاقتصادية والأمن الصناعى للعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد لضبط أية مخالفات أو ذبح للأضاحى خارج المجزر، ليتم تحرير مذكرة بها وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالها، حيث تتم مصادرة اللحوم، والمعاقبة بالحبس 3 شهور، أو دفع غرامة قدرها 500 جنيه.


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