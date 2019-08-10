تعرف على فعاليات الأندية الصيفية بالمعاهد الأزهرية بأسوان.. صور

أسوان - صلاح المسن

تنفذ منطقة أسوان الأزهرية بأسوان بإشراف الشيخ أحمد عبدالحميد رئيس اﻹدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية فعاليات اﻷندية الصيفية، حيث تشهد الأندية الصيفية بالمعاهد الأزهرية بأنحاء محافظة أسوان العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية وتحفيظ القرآن الكريم.

يأتى ذلك بمشاركة معاهد الفتح المبين اﻹعدادى بنين بكيما، ومعهد فتيات الجزيرة الثانوى، ومعهد سلوا الثانوى بنين، ومعهد الشيخ محمد عبدالمولى الثانوى بنين، ومعهد فتيات السايح الإعدادى الثانوى.

وتهدف اﻷندية الصيفية إلى اكتشاف الطلاب الموهوبين فى جميع المجالات، وإقامة مسابقات رياضية مختلفة للطلاب والطالبات وعقد حلقات لحفظ وتلاوة القرآن الكريم، حيث تشهد الأندية الصيفية هذا العام مراجعة عامة على القرآن الكريم فى الحفظ والتجويد والتلاوة على أيدى الأساتذة المتخصصين بالمعاهد والمدرسين المتميزين المسند إليهم المتابعة الدورية للطلاب.



















