ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولا خلال أسبوع.. سبيد ميديكال فى الصدارة

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة سبيد ميديكال، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 7.4 مليون ورقة بقيمة 8.1 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 7.4 مليون ورقة، بقيمة قدرها 2.4 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، بحجم تداول بلغ 461 ألف ورقة، وبقيمة 1.3 مليون جنيه.

وجاءت شركتا أم بى للهندسة، المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 6800 ورقة بقيمة 3276 جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية ورقة بقيمة جنيه الثانية.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بورصة النيل نحو 10.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 10.6 مليون ورقة منفذة على 1257 عملية خلال الأسبوع الماضى.