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الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدى عن 6500 حاج وحاجة من ضيوف خادم الحرمين

السبت، 10 أغسطس 2019 01:49 م
الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدى عن 6500 حاج وحاجة من ضيوف خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز
كتب محمد تهامى زكى

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تكفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بنفقات الهدى لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام، البالغ عددهم 6500 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، أن ذلك يشمل جميع المستضافين فى البرنامج من بينهم حجاج فلسطين وأسر شهداء حادثة المسجدين الإرهابية بنيوزيلندا وحجاج السودان، وأسر وذوى شهداء الجيش الوطنى اليمنى، إضافة إلى ضيوف البرنامج العام القادمين من 79دولة حول العالم.

وأوضح وزير الشئون الإسلامية، أن تكفل خادم الحرمين الشريفين بذلك مكرمة غير مستغربة منه، مشيرًا إلى أن هذا البذل المستمر يؤكد اهتمامه وعنايته بإخوانه المسلمين وحرصه الدائم على تقديم كل ما يحتاجون إليه ويرغبون فيه .

 


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