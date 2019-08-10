الغرفة التجارية بالجيزة: نتابع حالة الأسواق خلال العيد.. والأسعار مستقرة

كتب أحمد حمادة

أكد عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أنه جارى التنسيق مع مختلف الشعب داخل الغرفة لمتابعة احتياجات السوق خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف ناصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك كميات كبيرة من السلع داخل الأسواق المصرية، مما ساهم كثيرًا فى استقرار السوق وعدم ارتفاع الأسعار داخل الأسواق خلال المواسم المختلفة.

وأشاد ناصر، بتعاون التجار مع السياسات الاقتصادية للدولة وتقديم المنتجات بالأسعار المناسبة، موضحًا أن الغرفة تتابع بشكل مستمر سد أى عجز لأى سلعة فى أى منطقة، وتوفيرها بأسرع وقت حتى يكون هناك استقرار فى الأسعار.