العليا للانتخابات التونسية: أكثر من 60 مرشح رئاسى سيخرج لعدم استيفاء التزكيات

وقال الجربوعي في تصريحات إعلامية اليوم نقلتها صحيفة "اخر خبر" التونسية: “بعد غلق باب الترشحات للانتخابات الرّئاسية مساء الجمعَة، قامت الهيئة بدراسة الملفات، وتبين أن أكثر من 60 مترشحا سيغادرون سباق الانتخابات؛ نظرا لعدم توفر التزكيات اللازمة، والعدد قابل للارتفاع.

ولفت الجربوعى إلى أن الهيئة ستبت يومي 12 و13 أغسطس في بقية الملفات الجدية، ليتم يوم 14 الإعلان عن القائمة الأوليّة المقبولة.

ووفقًا الهيئة العليا للانتخابات في تونس، فإن العدد النهائي للمترشحين للانتخابات الرئاسية بلغ إلى حدود غلق باب الترشح 97 شخصًا.

ومن ضمن قواعد الترشح للانتخابات الرئاسية التّونسية أن تتم تزكية المترشّح من 10 نواب من مجلس نواب الشعب ، أو من 40 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة، أو من 10 آلاف من الناخبين الموزعين على الأقل على 10 دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة ، وستُجرى الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر القادم.