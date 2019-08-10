الصرف الصحى بالشرقية: تسليك صرف كفر الجنيدى لحين انتهاء تنفيذ محطة

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، تسليك شبكة الصرف، بقرية كفر الجنيدى مركز ديرب نجم، باستخدام سيارة نافورى، وشفط المياه المتراكمة بالشوارع، نتيجة الطفح، تم الاتفاق مع المقاول القائم بتنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقرية بعمل بدالة تساعد فى حل مشكلة الصرف لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع .

وأوضحت الشركة فى بيانها، أن بناء على الشكوى الواردة إلى غرفة العمليات بوجود طفح بشبكة الصرف الصحى بقرية كفر الجنيدى مركز ديرب نجم الشبكة المنفذة بالجهود الذاتية من قبل أهالى القرية، على الفور أصدر اللواء شريف فارس رئيس مجلس إدارة الشركة، تعليماته لغرفة العمليات بالتحرك الى القرية محل الشكوى وتم اصطحاب سيارة نافورى لتسليك شبكة الصرف الصحى وكسح مياه الصرف الصحى من الشوارع بحضور الدكتور يحيى محمد السيد رئيس قطاع ديرب نجم وعبدالفتاح محمد رئيس الوحدة المحلية بصفط زريق أحمد الصادق مدير الخط الساخن بالشركة و حامد زلط مدير شبكات الصرف الصحى بقطاع ديرب نجم وهجرسى السيد مسئول التوعية بقطاع ديرب نجم، وتم عمل التسليك اللازم للشبكة وكسح مياه الصرف الصحى من الشوارع .



تسليك صرف كفر الجنيدى



تسليك صرف كفر الجنيدى



تسليك صرف كفر الجنيدى



تسليك صرف كفر الجنيدى



تسليك صرف كفر الجنيدى



تسليك صرف كفر الجنيدى