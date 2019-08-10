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الصحة السعودية تقدم نصائح وإرشادات طبية لضيوف الرحمن بسبع لغات

السبت، 10 أغسطس 2019 09:31 ص
الصحة السعودية تقدم نصائح وإرشادات طبية لضيوف الرحمن بسبع لغات ضيوف الرحمن
كتب محمد تهامى زكى

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أصدرت وزارة الصحة السعودية، دليلًا إرشاديا لحجاج بيت الله الحرام، يتضمن نصائح وإرشادات صحية تثقيفية بسبع لغات، تعين ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تناولت "الصحة" فى دليلها الإرشادات العامة للنظافة الشخصية فى الحج والمحافظة عليها، الوقاية من الإجهاد الحرارى وعلاج الإجهاد العضلى، إضافة إلى إرشادات الوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمى المتمثلة فى الوقاية من التسمم الغذائى والإسهال المائى الحاد "الكوليرا" والنزلة المعوية.

وتضمن الدليل الإرشادى نصائح وإرشادات لمرضى السكرى، القلب، أمراض الجهاز التنفسى والوقاية منها، الربو إلى جانب إرشادات حول استخدام الكمام، فيما أفرد الدليل الإرشادى مساحة للإجابة على أبرز الأسئلة الصحية الشائعة فى الحج.

يذكر أن وزارة الصحة أصدرت الدليل الإرشادى باللغة العربية، الإنجليزية، الإندونيسية، البنجلاديشية، التركية، الأوردو ولغة الهوسا.

 


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