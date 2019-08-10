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الصحة السعودية: إنقاذ 6 حجاج بعد توقف عضلة القلب

السبت، 10 أغسطس 2019 06:07 م
الصحة السعودية: إنقاذ 6 حجاج بعد توقف عضلة القلب الحجاج
إيمان حنا

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تمكنت الفرق الطبية السعودية بمستشفى أجياد للطوارئ من إنقاذ حياة 6 حجاج تعرضوا لمشاكل صحية داخل الحرم المكي أدت إلى توقف عضلة القلب لديهم؛ حيث أُجريت لهم علمية إنعاش قلبي رئوي بنجاح، وغادروا المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحة لإكمال مناسكهم، وفقا للموقع الرسمى لوزارة الصحة بالمملكة.
 
وذكرت الوزارة ، أن عدد الحالات التي تم تحويلها من مستشفى أجياد للطوارئ إلى المستشفيات الأخرى بالعاصمة المقدسة لإكمال العلاج بلغت 93 حالة، موضحة أنه حوَّلت بعض الحالات الحرجة التي تمثلت في 5 جلطات دماغية، و15 حالة جلطة قلبية، و4 حالات نزيف في الدماغ، و60 حالة كسور في العظام، وحالة التهاب الزائدة الدودية، وحالة واحدة للمرارة، وجرح في الرئة، ومغص كلوي حاد. 
 
يُذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ المجاور للحرم المكي الشريف خُصص لاستقبال الحالات الطارئة من المرضى والمصابين بالحرم والمنطقة المركزية المحيطة به؛ لتوفير الرعاية الصحية والطبية والعلاجية لهم على مدار اليوم، فيما تُحوَّل الحالات التي تحتاج إلى متابعة العلاج والرعاية إلى المستشفيات التخصصية والعامة بالمنطقة.
 

 


مكة

السعودية

الحجاج

طوارئ مكة

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