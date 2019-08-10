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السعودية تدعو جميع الأطراف فى اليمن لعقد اجتماع بعد تطورات عدن

السبت، 10 أغسطس 2019 10:31 م
السعودية تدعو جميع الأطراف فى اليمن لعقد اجتماع بعد تطورات عدن عادل الجبير وزير الخارجية السعودى
كتب وكالات

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قال مصدر مسئول بوزارة الخارجية، بأن المملكة العربية السعودية تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث فى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية .

وتوجه إزاء ذلك الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التى نشب بينها النزاع فى عدن لعقد اجتماع عاجل فى بلدهم الثانى المملكة العربية السعودية لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، وذلك للتصدى لميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمنا مستقراً.

 

 


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