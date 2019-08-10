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"الخارجية اليمنية" تتهم المجلس الانتقالى بالجنوب بتنفيذ انقلاب على الحكومة

السبت، 10 أغسطس 2019 05:57 م
"الخارجية اليمنية" تتهم المجلس الانتقالى بالجنوب بتنفيذ انقلاب على الحكومة معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمنى
عدن /أ ش أ/

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اتهمت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم السبت، المجلس الانتقالى الجنوبى بتنفيذ انقلاب على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا فى عدن.

وقال نائب وزير الخارجية محمد الحضرمى - حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية - إن "ما يحصل فى العاصمة المؤقتة (عدن) من قبل المجلس الانتقالى هو انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية".

وكانت الداخلية اليمنية قد دعت - فى وقت سابق - المدنيين فى عدن إلى التزام منازلهم والابتعاد عن مواقع المواجهات المسلحة بين قوات الأجهزة الأمنية والعسكرية والمجلس الانتقالى فى العاصمة المؤقتة.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن - منذ الأربعاء الماضى - اشتباكات عنيفة بين الحماية الرئاسية وقوات "الانتقالى الجنوبي"، سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين.

واندلعت الاشتباكات، غداة دعوة نائب رئيس المجلس الانتقالى هانى بن بريك قواته إلى مهاجمة قصر المعاشيق الرئاسي، والسيطرة عليه.

 


الخارجية اليمنية

المجلس الانتقالى الجنوبى

انقلاب فى اليمن

الحكومة الشرعية

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