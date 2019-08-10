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استعداداً لعيد الأضحى المبارك

التجارة: استقبال 95 ألف طن واردات لحوم مبردة ومجمدة..و28 ألف رؤوس ماشية

السبت، 10 أغسطس 2019 12:08 م
التجارة: استقبال 95 ألف طن واردات لحوم مبردة ومجمدة..و28 ألف رؤوس ماشية لحوم
كتب إسلام سعيد

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استقبلت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، خلال الفترة من شهر مايو وحتى نهاية شهر يوليو الماضى، العديد من رسائل اللحوم المستوردة، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
 
وتنوعت رسائل اللحوم، بحسب بيان صحفى اليوم السبت، ما بين لحوم مبردة ومجمدة وضأن ومجمدات بإجمالى كمية 95 ألف و575 طن، فضلاً عن استقبال رؤوس ماشية حية خلال شهرى مايو ويونيه بإجمالى 28 ألف و554 رأس بواقع 16 ألف و66 رأس عجول حية و12 ألف و488 رأس جمال حية.
 
جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقته وزارة التجارة والصناعة، من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول كميات اللحوم ورؤوس الماشية الحية المستوردة والتى استقبلتها الهيئة مؤخراً لتلبية احتياجات السوق المصرى من اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك.
 
وأكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة فى إطار استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك كثفت من جهودها الرقابية للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية قبل طرحها فى الأسواق من خلال تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات المستوردة خاصة المنتجات الغذائية لارتباطها بصحة وسلامة المستهلك المصرى.
 
وحول أحدث المؤشرات المتعلقة بنشاط الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال الفترة من مايو الماضى حتى نهاية شهر يوليو، قال جابر، إن الهيئة استقبلت 63 ألف و522 رسالة غذائية وصناعية منها 22 ألف و169 رسالة غذائية و41 ألف و353 رسالة صناعية، حيث أثبتت النتائج مطابقة 62 ألف و513 رسالة صناعية وغذائية فيما تم رفض 1009 رسالة صناعية وغذائية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والعالمية.
 
وأضاف جابر، أن الرسائل الغذائية المقبولة بلغت 21 ألف و519 رسالة وتضمنت أهم بنود الواردات المقبولة الحبوب واللحوم والدواجن المجمدة والأسماك، كما بلغ عدد الرسائل الغذائية المرفوضة نحو 650 رسالة وجاءت اللحوم البتلو المبردة وصلصة الطماطم وإضافات الأعلاف ومسحوق الشطة والعطور والمكملات غذائية وزيت الزيتون ومركزات العصائر والشاى على رأس بنود الواردات المرفوضة.
 
وأوضح رئيس الهيئة، أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 40 ألف و994 رسالة حيث تضمنت بنود الواردات الصناعية المقبولة حديد التسليح والأسمنت والأدوات الصحية والورق والصابون والملابس والمفروشات، لافتا إلى أن عدد الرسائل الصناعية التى تم رفضها وصلت إلى 359 رسالة وتمثلت أهم البنود الصناعية المرفوضة فى لعب الأطفال وأحجار القطع والجلخ والسيراميك والمنظفات والمواد اللاصقة والدهانات.
 

اخبار الاقتصاد

التجارة

هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

لحوم مبردة

رؤوس ماشية

لحوم

عيد الاضحى

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