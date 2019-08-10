البترول تعلن توصيل الغاز الطبيعى لـ4 ملايين وحدة سكنية خلال 5 سنوات

كتبت - مروة الغول

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن معدلات توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بلغت خلال السنوات الخمس الماضية نحو 4 ملايين وحدة سكنية خلال الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2019، ليرتفع إجمالى عدد الوحدات السكنية المستفيدة من الغاز الطبيعى إلى 10 مليون وحدة على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى الآن.

وأشارت الوزارة، فى بيان صحفى اليوم السبت، إلى النتائج الإيجابية التى تحققت من إطلاق مبادرة البترول للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون فى تكلفة التوصيل لوحداتهم السكنية والتى بدأ تطبيقها منذ يوليو 2018 بالمدن والمناطق التى يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة بدون مقدم أو فوائد وعلى مدى 6 سنوات.

وأضافت الوزارة، أن العام المالى الماضى شهد نتائج غير مسبوقة فى معدلات التوصيل والتى بلغت مليون و230 ألف وحدة سكنية خلال العام والتوصيل لأول مرة إلى ما يزيد عن 75 مدينة وقرية ومنطقة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية خلال العام نفسه مع إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجاً.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه جار حالياً تنفيذ خطة عمل طموحة للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال العام المالى الحالى، والتى تستهدف الانتهاء من توصيل مليون و 200 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن الخطة تستهدف توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة إلى أكثر من 85 مدينة ومنطقة بالمحافظات يطبق عليها مبادرة الوزارة للتقسيط الميسر، ويأتى من بين المدن والمناطق التى سيصلها الغاز لأول مرة كل من الحوامدية، البدرشين، أبو النمرس، كرداسة، برطس، القيراطين بمحافظة الجيزة، منيا القمح وكفر صقر والإبراهيمية وكفور نجم وههيا بمحافظة الشرقية، والغابة وعزبة المحطة بأبو حمص وزاوية كراكول بأبو المطامير وفزارة بالمحمودية ونكلا العنب بإيتاى البارود فى محافظة البحيرة.

كما سيتم التوصيل إلى الرياض والحامول فى كفر الشيخ، والزرقا بدمياط، وبرما وحصة برما وصفط تراب ومحلة روح وشبرا النملة بمحافظة الغربية، وأجا والسنبلاوين والمعصرة بمحافظة الدقهلية، وتصفا وكفر تصفا وجمجرة القديمة بمحافظة القليوبية، ونقادة وأبو تشت والشعرانى وجزيرة مطيرة وجراجوس بمحافظة قنا، وإسنا وأرمنت والحبيل والزناقطة ومنشآة العمارى بمحافظة الأقصر.

يُشار إلى أن قطاع البترول انتهى فى شهر يوليه الماضى من إطلاق الغاز الطبيعى لأول مرة فى 8 مدن ومناطق بالمنيا والشرقية والجيزة حيث شملت مدينة ملوى بمحافظة المنيا وعرب أبو ساعد بمحافظة الجيزة وقرى دهمشا بمركز مشتول السوق وصبيح والمهدية والزرزمون بههيا والقرين بمحافظة الشرقية.

وأكدت وزارة البترول، على أهمية المتابعة المستمرة لكافة مشروعات توصيل الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية والتى تنفذها شركات قطاع البترول وشركات القطاع الخاص من أجل تذليل التحديات وإعطاء دفعات مستمرة للعمل ضماناً لاستمرار تحقيق أعلى معدلات للتوصيل ومد الشبكات وتعديات خطوط الغاز مشيدا بمستوى وكفاءة فرق العمل بشركات توصيل الغاز الطبيعى والتى تمثل حجر الزاوية فى تحقيق الخطة الطموحة للتوصيل.