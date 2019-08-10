الأوكازيون الصيفي يزيد من مبيعات الملابس 30% مع عيد الأضحى

كتب أحمد حمادة

شهدت أسواق الملابس الجاهزة انتعاشة قبل أيام عيد الأضحى المبارك وذلك مع اعلان الاكازيون الصيفي منذ نهاية الشهر الماضى والذى سيستمر لما بعد العيد.

قال يحيى الزنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة إن سوق الملابس شهد انتعاشة بعد الإعلان عن الأوكازيون الصيفي، مشيرا الى ان الاسواق شهدت اقبالا زاد عن 30% عن الفترة التى تلت عيد الفطر المبارك ، موكدا ان السوق كان يعانى من حالة ركود شديدة .

وأضاف الزنانيري أنه في تصريح لليوم السابع أن أسعار الملابس تشهدت تخفيضات كبيرة هذه الأيام وذلك مع اقتراب العيد، وأن التخفيضات تخطت في بعض المحلات التجارية اكثر من 50%، وأشار إلى أن الأوكازيون الصيفي مستمر لما بعد العيد متوقعها أن يكون هناك تخفيضات أكثر خلال الأيام القادمة.