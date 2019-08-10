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اضبط مخالفة.. شكوى أهالى دمياط الجديدة من انتشار الإشغالات بالشوارع

السبت، 10 أغسطس 2019 04:00 ص
اضبط مخالفة.. شكوى أهالى دمياط الجديدة من انتشار الإشغالات بالشوارع انتشار الإشغالات بالشوارع الرئيسية
دمياط- فريق المحافظات

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أعرب أهالى مدينة دمياط الجديدة عن استيائهم من إنتشار عدد من الباعة بالشوارع الرئيسية بالمدينة وخاصة شارع الكفراوى.

وقال محمود العباسى احد سكان المدينة أن انتشار ظاهرة الباعة الذين يحتلون الأرصفة وحرم الشوارع الرئيسية أصبح أمر ملفت للانتباه وخاصة الصبية الذين يبيعون الخبز على الأرصفة وبحرم الطريق الرئيسى وطالب جهاز تعمير دمياط الجديدة بتكثيف الحملات لإزالة الإشغالات وخاصة بالفترات المسائية 
 
ومن جانبة صرح المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة  بأنه تم تنظيم  عدة حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمناطق السكنية للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة ، وذلك  بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بجهاز المدينة وشرطة التعمير .
 
وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال بأحياء المدينة ومنطقة السوق التجاري بمشروع دار مصر ، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات والمقامة من أصحاب الكافيهات والمحال التجارية على المسطحات الخضراء وكذلك تم   وقال رئيس الجهاز أن ذلك يأتى  فى إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة والتى تسئ إلى المظهر الجمالى، مشيراً إلى استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا.
 
 
 
 
 
 

 


دمياط الجديدة

جهاز تنمية دمياط الجديدة

الاشغالات

شرطة التعمير

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