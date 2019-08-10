ارتفاع أداء مؤشرات قطاعات البورصة.. و"السياحة والترفيه" فى الصدارة

كتب هانى الحوتى

ارتفع أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، آخر أسبوع قبل أجازة عيد الأضحى، إذ تراجعت كافة القطاعات باستثناء قطاع الاتصالات.

وارتفع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 13.9%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 12.9%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 6.7%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 6.6%، فقطاع الخدمات المالية بنسبة 5.1%، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة 4.8% ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.7%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.5%.

كما ارتفع قطاعا الكيماويات والتشييد ومواد البناء بنسبة 1.2%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.2%.