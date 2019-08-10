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ارتفاع أداء مؤشرات قطاعات البورصة.. و"السياحة والترفيه" فى الصدارة

السبت، 10 أغسطس 2019 02:00 ص
ارتفاع أداء مؤشرات قطاعات البورصة.. و"السياحة والترفيه" فى الصدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، آخر أسبوع قبل أجازة عيد الأضحى، إذ تراجعت كافة القطاعات باستثناء قطاع الاتصالات. 
 
وارتفع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 13.9%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 12.9%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 6.7%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 6.6%، فقطاع الخدمات المالية بنسبة 5.1%، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة 4.8% ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.7%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.5%.
 
كما ارتفع قطاعا الكيماويات والتشييد ومواد البناء بنسبة 1.2%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.2%.

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