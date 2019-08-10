أوبر تقر بخسارة 5.2 مليار دولار.. و"CNN": مخاوف المستثمرين تتزايد

كتبت إنجى مجدى

قالت شبكة "سى.إن.إن"، الأمريكية، إن الخسائر المتزايدة وتباطؤ نمو الإيرادات التى تعانى منها شركة أوبر فى الولايات المتحدة، تثير مخاوف واسعة بين المستثمرين.

وبحسب الشبكة الإخبارية، السبت، فإن الشركة أعلنت بعد إغلاق أسواق المال بنهاية الأسبوع الماضى، خسارتها 5.2 مليار دولار خلال الربع الثانى من عام 2019، وهى أكبر خسارة فصيلة للشركة على الإطلاق. ذلك فضلا عن انخفاض أسهمها أمثر من 7% فى عمليات التداول قبل الجلسة الرسمية،

وكانت الخسارة مدفوعة بمبلغ 3.9 مليار دولار كتعويض أسهم يتعلق بالاكتتاب العام. ولكن حتى بدون هذه الرسوم، لا تزال الشركة خاسرة لحوالى 1.3 مليار دولار، بزيادة قدرها حوالى 50 ٪ عن العام السابق. وعلى الرغم من أن الشركة حققت عائدات 3.1 مليار دولار خلال الر بع نفسه بزيادة قدرها 14% عن العام السابق غير أن "سى.إن.إن" تشير إلى أن هذا النمو لا يتناسب مع توقعات المستثمرين فى شركات التكنولوجيا.

وتضخ أوبر Uber استثمارات كبيرة فى شحن البضائع وتوصيل الوجبات. تقدم أيضًا خصومات على أعمالها الأساسية لجذب عملاء جدد فى مواجهة منافسيها وعلى رأسهم ( LYFT).