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أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 10-8-2019

السبت، 10 أغسطس 2019 12:19 م
أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 10-8-2019 الريال السعودى
كتب هانى الحوتى

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ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم السبت 10-8-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7521 ريال سعودى.

وننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت..

 

1 دولار أمريكى = 3.7521 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2665 دولار أمريكى
 
 يورو (EUR) 
1 يورو = 4.2325 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2363 يورو
 
 جنيه استرلينى (GBP) 
1 جنيه استرلينى = 4.5167 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2214 جنيه استرلينى
 
دولار كندى (CAD) 
1 دولار كندى = 2.8309 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.3532 دولار كندى
 
دولار أسترالى (AUD) 
1 دولار أسترالى = 2.5469 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.3926 دولار أسترالى
 
ين يابانى (JPY) 
1 ين يابانى = 0.0355 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 28.1646 ين يابانى
 

الريال السعودى

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