أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 10-8-2019

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم السبت 10-8-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7521 ريال سعودى.
وننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت..
1 دولار أمريكى = 3.7521 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2665 دولار أمريكى
يورو (EUR)
1 يورو = 4.2325 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2363 يورو
جنيه استرلينى (GBP)
1 جنيه استرلينى = 4.5167 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2214 جنيه استرلينى
دولار كندى (CAD)
1 دولار كندى = 2.8309 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.3532 دولار كندى
دولار أسترالى (AUD)
1 دولار أسترالى = 2.5469 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.3926 دولار أسترالى
ين يابانى (JPY)
1 ين يابانى = 0.0355 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 28.1646 ين يابانى
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