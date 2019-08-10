أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 10-8-2019

كتب هانى الحوتى

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم السبت 10-8-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7521 ريال سعودى.



وننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت..

1 دولار أمريكى = 3.7521 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2665 دولار أمريكى

يورو (EUR)

1 يورو = 4.2325 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2363 يورو

جنيه استرلينى (GBP)

1 جنيه استرلينى = 4.5167 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2214 جنيه استرلينى

دولار كندى (CAD)

1 دولار كندى = 2.8309 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.3532 دولار كندى

دولار أسترالى (AUD)

1 دولار أسترالى = 2.5469 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.3926 دولار أسترالى

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.0355 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 28.1646 ين يابانى