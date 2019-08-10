أسعار الخضروات اليوم السبت 10-8-2019 بسوق العبور

كتب هانى الحوتى

استقرت أسعار الخضروات اليوم السبت 10-8-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 – 3.9 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 2 – 4 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 5 – 8 جنيه، وبلغ سعر الجزر ما بين 5 – 7 جنيهات، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3- 5.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2 – 3.5 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 20 - 30 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5 – 3 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 2 - 3 جنيهات، والليمون البلدى 5-10 جنيهات.