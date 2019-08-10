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أسعار الخضروات اليوم السبت 10-8-2019 بسوق العبور

السبت، 10 أغسطس 2019 12:53 م
أسعار الخضروات اليوم السبت 10-8-2019 بسوق العبور سوق خضار- صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استقرت أسعار الخضروات اليوم السبت 10-8-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.
 
وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 – 3.9 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 2 – 4 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 5 – 8 جنيه، وبلغ سعر الجزر ما بين 5 – 7 جنيهات، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3- 5.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2 – 3.5 جنيه للكيلو.
 
وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 20 - 30 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5 – 3 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 2 - 3 جنيهات، والليمون البلدى 5-10 جنيهات.
 

اسعار الخضروات

اسعار الخضار

سعر الطماطم

سعر البطاطس

سوق العبور

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