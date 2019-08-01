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مواطن كورى جنوبى يضرم النار فى جسده احتجاجا على سياسة اليابان تجاه بلاده

الخميس، 01 أغسطس 2019 10:35 م
مواطن كورى جنوبى يضرم النار فى جسده احتجاجا على سياسة اليابان تجاه بلاده كورى يضرم النار فى جسده - أرشيفية
سول (أ ش أ)

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أضرم مواطن كورى جنوبى، اليوم الخميس، النار فى جسده احتجاجا على سياسة اليابان التجارية حيال بلاده .

وذكرت شبكة (أيه.بى.سى.نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن المواطن البالغ من العمر 72 عاما، يخضع للعلاج بإحدى مستشفيات سول، حيث وصف الأطباء حالته بأنها "خطيرة"، بعد امتداد النيران الى جميع أجزاء جسمه .

يأتى هذا الحادث قبل يوم واحد فقط من اعتزام حكومة طوكيو رفع اسم كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء التى تضم 27 دولة، وتسمح بالحصول على معاملة مميزة فى مجال التجارة معها، وهى الخطوة التى من المتوقع حال تنفيذها أن تدفع بالعلاقات بين طوكيو وسول الى اسوأ حالاتها.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الشرطة الكورية الجنوبية عثرت على حقيبة يعتقد أنها للرجل العجوز، الذى لم يكشف عن هويته، حيث يوجد بداخلها رسالة تتضمن انتقادات حادة لليابان لاعتزامها تشديد القيود على تصدير التكنولوجيا المتطورة إلى كوريا الجنوبية .

وكان مواطن كورى جنوبى يبلغ من العمر 78 عاما، قد أقدم أيضا قبل عدة أسابيع على الانتحار بإشعال النار فى نفسه بالقرب من السفارة اليابانية فى سول احتجاجا على سياسة اليابان التجارية ضد بلاده .

 


كوريا الجنوبية

كورى جنوبى

اليابان

القيود التجارية

طوكيو

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