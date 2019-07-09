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وفاة طفل غرقاً فى حمام سباحة أحد الأندية بالنزهة.. وحبس 4 مشرفين

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 05:16 م
وفاة طفل غرقاً فى حمام سباحة أحد الأندية بالنزهة.. وحبس 4 مشرفين غرق طفل،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة النزهة، برئاسة أحمد يوسف، بحبس 4 مشرفين حمام سباحة فى نادى رياضى، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الإهمال عقب وفاة طفل نتيجة غرقه.

واستمعت النيابة لأقوال والد الطفل، الذى اتهم مشرفى حمام السباحة بالتسبب فى وفاة ابنه 5 سنوات، مشيرا إلى أن ابنه تم تسليمه إلى مشرف حمام السباحة فى النادى، وطلب منه الاعتناء به بعض الوقت بسبب الحاح ابنه النزول إلى حمام السباحة وعدم انتظاره تغيير ملابسه للنزول معه، وأنه لم يتأخر دقائق وعاد إلى حمام السباحة ولم يجد ابنه فى المكان، وعقب البحث عنه تم استخرجه من قاع المياه فى حمام السباحة جثة هامدة.

 

 


غرق طفل فى حمام سباحة

النزهة

حمام سباحة فى النزهة

نيابة النزهة

غرق طفل

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