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هونج كونج تلغى مشروع قانون تسليم المشتبه بهم للصين بعد مظاهرات حاشدة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 04:46 ص
هونج كونج تلغى مشروع قانون تسليم المشتبه بهم للصين بعد مظاهرات حاشدة كارى لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج
هونج كونج (رويترز)

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أعلنت كارى لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، اليوم الثلاثاء، إلغاء مشروع قانون لتسليم المشتبه بهم إلى الصين أثار أكبر أزمة سياسية تشهدها المدينة منذ عقود، واعترفت بأن عمل الحكومة على مشروع القانون "فشل فشلا ذريعا".

وأثار مشروع القانون احتجاجات حاشدة شابها العنف فى بعض الأحيان وأدخل المستعمرة البريطانية السابقة فى اضطرابات.

وفى منتصف يونيو استجابت لام للاحتجاجات بتعليق مشروع القانون، غير أن الخطوة لم تهدئ المعارضين الذين واصلوا المظاهرات ضد مشروع القانون ودعوا إلى استقالة لام، وعادت هونج كونج إلى الحكم الصينى فى عام 1997.

الرئيسة التنفيذية لهونج كونج
الرئيسة التنفيذية لهونج كونج

 

كارى لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج
كارى لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج

 

كارى لام
كارى لام

 


هونج كونج

الصين

مظاهرات هونج كونج

احتجاجات هونج كونج

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