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مقتل جنديين تركيين فى هجوم نفذه مسلحون أكراد

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 12:22 م
مقتل جنديين تركيين فى هجوم نفذه مسلحون أكراد قوات الجيش التركى - صورة أرشيفية
(رويترز)

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قالت وزارة الدفاع التركية، إن مسلحى حزب العمال الكردستاني شنوا هجوما على سيارة تابعة للجيش التركى فى جنوب شرق البلاد اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثالث.

وأضافت أن الهجوم وقع فى إقليم هكارى الذى يقع على الحدود مع العراق وإيران ونفذه المسلحون عن بعد. ولم توضح الوزارة طبيعة الهجوم.

ويصف الاتحاد الأوروبى وتركيا والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني بأنه تنظيم إرهابي. وبدأ الحزب تمرده عام 1984 ويطالب بالحكم الذاتي في منطقة جنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية. وأودى الصراع بحياة أكثر من 40 ألف شخص.

 

 

 

 


اكراد

هجوم مسلح

تركيا

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