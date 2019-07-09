مقتل جنديين تركيين فى هجوم نفذه مسلحون أكراد

قالت وزارة الدفاع التركية، إن مسلحى حزب العمال الكردستاني شنوا هجوما على سيارة تابعة للجيش التركى فى جنوب شرق البلاد اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثالث.

وأضافت أن الهجوم وقع فى إقليم هكارى الذى يقع على الحدود مع العراق وإيران ونفذه المسلحون عن بعد. ولم توضح الوزارة طبيعة الهجوم.

ويصف الاتحاد الأوروبى وتركيا والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني بأنه تنظيم إرهابي. وبدأ الحزب تمرده عام 1984 ويطالب بالحكم الذاتي في منطقة جنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية. وأودى الصراع بحياة أكثر من 40 ألف شخص.