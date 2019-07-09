مصرع شخص بطلق نارى إثر مشاجرة فى بورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

لقى منذ قليل شخص، يناهز الثالثة والأربعين من عمره، من بورسعيد، مصرعه بطلق نارى فى الفخذ وقطع بالشريان وتهتك بالعضلات وكسر بعظام الفخذ، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

استقبل مستشفى آل سليمان عن طريق الأهالى المصاب أحمد رجب عبد الرحمن حسن 43 سنة فى حالة سيئة بادعاء اعتداء من شخص آخر بسلاح نارى بجوار مطعم شهير فى نطاق دائرة الشرق، وقام أطباء المستشفى بعاينة حالة المصاب، حيث تبين أنه يعانى من طلق نارى بالفخذ وقطع بالشريان وتهتك بالعضلات وكسر بعظام الفخذ .

وعلى الفور تم دخوله غرفة العمليات لإجراء التدخل الجراحى ومحاولة إنقاذ الحياة ووقف النزيف إلا أنه توفى أثناء تقديم الإسعافات الأولية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى للتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.