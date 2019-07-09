محلل سعودى: الجزيرة تجاهلت زيارة أميرها لواشنطن وتركز هجومها على السعودية

كتب أحمد عرفة

فضح فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى، قناة الجزيرة القطرية، مشيرا إلى أن تلك القناة لم تسلط الضوء على الزيارة التى يقوم بها أمير قطر تميم بن حمد للولايات المتحدة الأمريكية، بينما ركزت على الهجوم على المملكة العربية السعودية.

وقال المحلل السياسى السعودى فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "عندما تتجاهل قناة الجزيرة زيارة أميرها ومالكها إلى واشنطن وتتناوله بخبر هامشي، وتركز فى نشراتها على الإساءة للأمير محمد بن سلمان فأعلم أن السعودية أفشلت مخططهم ومشروعهم".

وتابع فهد ديباجى: "ولى العهد السعودى قضى على مشروع الجزيرة، ويسير على الطريق الصحيح، لذلك تصر القناة القطرية على مهاجمته".