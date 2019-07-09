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مجدى يعقوب يلتقى تمريض مستشفى النصر ببورسعيد ضمن برنامج تدريبى

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 04:15 م
مجدى يعقوب يلتقى تمريض مستشفى النصر ببورسعيد ضمن برنامج تدريبى البروفسور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى
كتب وليد عبد السلام

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التقى الكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى، بعدد من أعضاء فريق التمريض بمستشفى النصر التخصصى للأطفال أحد المستشفيات التى تقدم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، والتى تم اطلاقها تجريبيا أول يوليو الجارى وتستمر حتى سبتمبر المقبل .

وجاء لقاء الدكتور مجدى يعقوب مع تمريض مستشفى النصر ضمن برنامج تدريبى بأسوان لإعداد الفريق للعمل فى وحدة القلب التابعة لمؤسسة مجدى يعقوب بمستشفى النصر ببورسعيد .

يذكر أن منظومة التأمين الصحى بمحافظة بورسعيد تقوم بعلاج المواطنين فى 20 وحدة صحية و7 مستشفيات، وتم فتح عمليات التسجيل للمواطنين بالوحدات للتسجيل بالمنظومة للحصول على الخدمة.

ويشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل أحد أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، كما أن المنظومة الجديدة تقدم الخدمات الصحية والطبية وفق أعلى معايير الجودة .

ويدير منظومة التأمين الصحى الشامل 3 هيئات رئيسية أولهم هيئة التأمين الصحى الجديدة المسئولة عن التمويل، وهيئة الرعاية الصحية المسئولة عن تقديم الخدمة، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية المسئولة عن اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والصيدليات والعيادات والمعامة التى ستقدم الخدمة للجمهور .

 

 

 

يعقوب 2
يعقوب 2

 

 

يعقوب
يعقوب

 

 


مجدى يعقوب

منظومة التأمين الصحى

التأمين الصحى الشامل

بورسعيد

التمريض

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