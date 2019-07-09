ماى تعلن دعمها لسفير بريطانيا بأمريكا بعد إعلان ترامب قطع التواصل معه

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أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلاثاء دعمها الكامل لسفير بلادها بالولايات المتحدة الأمريكية بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع التواصل معه بعد تسريب تصريحات تفيد وصفه الإدارة الأمريكية بـ"الحمقاء".

وأفاد مكتب لرئيسة الوزراء البريطانية بأنه بينما تعد التسريبات "مؤسفة"، إلا أن السفير البريطاني كيم داروش ما زال يتمتع بدعم رئيسة الوزراء الكامل، وذلك حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.) الأمريكية.

وكان مسؤولون بريطانيون أعلنوا أنه يجري تعقب المسؤولين عن التسريب، كما أعلنت ماي وقوفها بجانب داروش وسط حالة الجدل والحرج بين البلدين، التي أثارها نشر المستندات بصحيفة (ميل) البريطانية الأحد.

يذكر أن ترامب قال - عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - إنه لن يتعامل بعد الآن مع سفير المملكة المتحدة لدى بلاده، كما انتقد تيريزا ماي، واصفا طريقة إدارتها لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بأنها "فوضى".