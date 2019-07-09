سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 12:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

ماى تعلن دعمها لسفير بريطانيا بأمريكا بعد إعلان ترامب قطع التواصل معه

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 11:33 ص
ماى تعلن دعمها لسفير بريطانيا بأمريكا بعد إعلان ترامب قطع التواصل معه تريزا ماى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلاثاء دعمها الكامل لسفير بلادها بالولايات المتحدة الأمريكية بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع التواصل معه بعد تسريب تصريحات تفيد وصفه الإدارة الأمريكية بـ"الحمقاء".
 
وأفاد مكتب لرئيسة الوزراء البريطانية بأنه بينما تعد التسريبات "مؤسفة"، إلا أن السفير البريطاني كيم داروش ما زال يتمتع بدعم رئيسة الوزراء الكامل، وذلك حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.) الأمريكية.
 
وكان مسؤولون بريطانيون أعلنوا أنه يجري تعقب المسؤولين عن التسريب، كما أعلنت ماي وقوفها بجانب داروش وسط حالة الجدل والحرج بين البلدين، التي أثارها نشر المستندات بصحيفة (ميل) البريطانية الأحد.
 
يذكر أن ترامب قال - عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - إنه لن يتعامل بعد الآن مع سفير المملكة المتحدة لدى بلاده، كما انتقد تيريزا ماي، واصفا طريقة إدارتها لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بأنها "فوضى".

تريزا ماى

ترامب

الولايات المتحدة

الاتحاد الأوروبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

"الانفصال بيزيد والارتباط بيقل".. زواج وطلاق المصريين × 15 معلومة

"الانفصال بيزيد والارتباط بيقل".. زواج وطلاق المصريين × 15 معلومة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة