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كوريا الجنوبية تنفى تقارير إعلامية يابانية عن نقل مواد لكوريا الشمالية

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 11:06 ص
كوريا الجنوبية تنفى تقارير إعلامية يابانية عن نقل مواد لكوريا الشمالية مون جاى-ان رئيس كوريا الجنوبية
(رويترز)

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نفت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، تقارير لوسائل إعلام يابانية تتهمها بنقل مواد يابانية تستخدم فى صناعات التكنولوجيا الحديثة إلى كوريا الشمالية، ودعت إلى وقف مثل هذه التصريحات على الفور.

وقال سونج يون-مو وزير الصناعة الكورى الجنوبى في إفادة صحفية إن على اليابان "التوقف فورا عن إطلاق مزاعم لا أساس لها من الصحة".

وكان يرد على تقارير ذكرت أن هناك شبهات تحوم حول نقل كوريا الجنوبية لكمية من مادة فلوريد الهيدروجين من إنتاج اليابان إلى كوريا الشمالية. وهذه المادة الكيماوية مشمولة ضمن قيود تصدير فرضتها طوكيو في الفترة الأخيرة على بيونجيانج.

والدولتان منخرطتان في خلاف دبلوماسي بشأن العمالة القسرية وقت الحرب، وهو الخلاف الذي يهدد بتعطيل الإمدادات العالمية من رقائق الذاكرة والهواتف الذكية.

وقالت طوكيو الأسبوع الماضي إنها ستشدد القيود على صادرات ثلاث مواد تستخدم في صناعة شاشات ورقائق الهواتف الذكية، مشيرة إلى الخلاف مع سول.

 


كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

اليابان

طوكيو

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