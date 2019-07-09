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كندا تعزز امدادتها الشرطية لأوكرانيا حتى عام 2021

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 11:44 ص
كندا تعزز امدادتها الشرطية لأوكرانيا حتى عام 2021 رئيس وزراء كندا
أ ش أ

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ذكرت شرطة الخيالة الملكية الكندية اليوم الثلاثاء أن كندا عززت أعداد مدربي الشرطة ومددت فترة بقائهم في أوكرانيا.
 
وقالت الشرطة الكندية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أنها سترسل أفرادا تابعين لها إلى أوكرانيا يصل عددهم إلى 45 شرطيًا، أي ضعف العدد الذي كان يتم إرساله للبلاد، وذلك عقب تجديد التزام الحكومة الكندية بدعم أجندة الإصلاح في أوكرانيا.
 
وأوضحت رئيسة الشرطة الكندية بريندا لوكي أن مواصلة إسهام كندا في إرسال ضباط شرطة لأوكرانيا، سيساعد على تدريب وتوجيه الشرطة الأوكرانية بهدف تحسين السلامة والأمن في البلاد.
 
ومن المقرر أن يستمر نشر قوات الشرطة الإضافية حتى عام 2021. 

كندا

أوكرانيا

شرطة الخيالة الملكية

قوات الشرطة

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