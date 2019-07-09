فتح باب التقدم للروضة والابتدائى بمعاهد البعوث الإسلامية للوافدين

كتب لؤى على

بناء على موافقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمجلس الأعلى للأزهر، على إنشاء معهد البعوث الإسلامية لمرحلتى الروضة والابتدائى بالأزهر الشريف؛ بدأ فتح باب التقديم لمرحلتى الروضة والابتدائى بمقر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وعلى الموقع الإلكترونى، ويستمر التقديم إلى 15 اغسطس 2019م.



وشروط الالتحاق:

أن لا يقل سن المتقدم لمرحلة الروضة عن ثلاث سنوات وستة أشهر ولا يزيد عن خمس سنوات وإحدى عشر شهراً وتسع وعشرون يوماً . أن لا يقل سن المتقدم للصف الأول الابتدائى عن خمس سنوات وستة أشهر ولا يزيد عن تسع سنوات .



وبعد إتمام عملية التسجيل بنجاح يرسل ما يلى على البريد الإلكترونى الرسمى للمركز cdeef@alazhar.eg :"رقم التسجيل، صورة جواز السفر، موافقة السفارة، وإقامة ولى الأمر".

