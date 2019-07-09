ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم هيروين في مداهمات أمنية للسحر والجمال

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحى

نجح قطاع الأمن العام في ضبط 3 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وأسلحة نارية وبيضاء.

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) برئاسة اللواء علاء الدين سليم عن ضبط (3 عناصر إجرامية أحدهم مطلوب فى قضية "ضرب" - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية) لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة ، مُتخذين من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان وبحوزتهم (30جرام لمخدر الهيروين - 3هواتف محمول).. وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.