ضبط عاطل سرق هاتف محمول من روسي الجنسية بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم أول الغردقة، من ضبط عاطل سرق هاتف محمول من سائح روسي الجنسية، تم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة من سائح روسي الجنسية، ومقيم الهضبة الشمالية، أول الغردقة بتضرره من أحد الأشخاص "مصري الجنسية "، لسرقته هاتفه المحمول حال تواجده بصحبته بمحل سكنه .

وبإجراء التحريات السرية، أمكن التوصل إلي أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو "إسلام أ. ر" عاطل، ومقيم مشتول السوق – الشرقية، وتم ضبطه عند قيامه بعرض الهاتف المحمول للبيع لمحل بشارع شيري" دائرة القسم ".

بمواجهته أنكر إرتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8311/2019 جنح أول الغردقة، وجارى العرض على النيابة العامة.