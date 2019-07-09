ضبط صاحب محطة بنزين فى طوخ أثناء بيعه 96 ألف لتر وقود بالسوق السوداء

القليوبية إبراهيم سالم

نجحت مديرية التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية الأمن بالقليوبية، من ضبط صاحب محطة تموين وقود السيارات بطوخ، لبيعه 96000 لتر سولار وبنزين بالسوق السوداء.

وفى هذا السياق أكد السيد الصباحى، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أنه من خلال المرور الدورى على محطات الوقود بنطاق المحافظة، والتى يبلغ عددها 130 محطة تموين وقود، تمكن ضبط محطه وقود بنطاق مدينة طوخ، وتم التأكد من تصرف مالكها فى 64000 لتر سولار و32000 لتر بنزين 80، وبيعها بالسوق السوداء.

وأكد الصباحي، أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه مالك المحطة وتحرير محضر رقم 15800 جنح مركز طوخ، وإحالة الأمر للنيابة العامة للتحقيق.