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صور.. الألاف يتظاهرون بأمريكا احتجاجا على حيازة السلاح

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 09:32 م
صور.. الألاف يتظاهرون بأمريكا احتجاجا على حيازة السلاح جانب من المظاهرات
وكالات

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شارك الآلاف من الأمريكيين السبت في مسيرات ضخمة للمطالبة بتشديد الرقابة على حيازة الأسلحة في البلاد.

وشارك فى المسيرة عددا من الطلاب احتجاجا على زيادة حوادث إطلاق النار بالمدارس والجامعات.

واعتبر المحتجون أن المشرعين والسلطات العامة التي تتحفظ عن التحرك متقاعسه تماما فى اتخاذ الإجراء، والذى يعد لازما لحفظ الأمن بالبلاد.

جانب من المتظاهرين
جانب من المتظاهرين
جانب من المظاهرة
جانب من المظاهرة
حيازة السلاح تثير الجدل بأمريكا
حيازة السلاح تثير الجدل بأمريكا
دعوة لعدم حمل السلاح
دعوة لعدم حمل السلاح
عدد من المتظاهرين
عدد من المتظاهرين
لافتات مناهضة لحيازة السلاح
لافتات مناهضة لحيازة السلاح
لافتات
لافتات
متظاهرون
متظاهرون
مسئول أمريكى يخاطب المتظاهرين
مسئول أمريكى يخاطب المتظاهرين
مسئول أمريكى
مسئول أمريكى
مظاهرات أمريكية
مظاهرات أمريكية

 


أمريكا

مظاهرات

مظاهرات بأمريكا

قوانين حيازة السلاح

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