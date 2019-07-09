صور.. الألاف يتظاهرون بأمريكا احتجاجا على حيازة السلاح

وكالات

شارك الآلاف من الأمريكيين السبت في مسيرات ضخمة للمطالبة بتشديد الرقابة على حيازة الأسلحة في البلاد.

وشارك فى المسيرة عددا من الطلاب احتجاجا على زيادة حوادث إطلاق النار بالمدارس والجامعات.

واعتبر المحتجون أن المشرعين والسلطات العامة التي تتحفظ عن التحرك متقاعسه تماما فى اتخاذ الإجراء، والذى يعد لازما لحفظ الأمن بالبلاد.



جانب من المتظاهرين



جانب من المظاهرة



حيازة السلاح تثير الجدل بأمريكا



دعوة لعدم حمل السلاح



عدد من المتظاهرين



لافتات مناهضة لحيازة السلاح



لافتات



متظاهرون



مسئول أمريكى يخاطب المتظاهرين



مسئول أمريكى