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رابطة أمهات المختطفين باليمن تدين الأحكام الباطلة بحق أبنائها فى سجون الحوثى

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 04:22 م
رابطة أمهات المختطفين باليمن تدين الأحكام الباطلة بحق أبنائها فى سجون الحوثى مقابر جماعية فى اليمن
كتبت : إيمان حنا

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أدانت رابطة أمهات المختطفين باليمن، فى بيان لها اليوم، الأحكام الصادرة بحق الـ "36" مختطفا من أبنائها الذين صدر بحق 30 منهم أحكام بالإعدام، صباح اليوم من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة المنعدمة الولاية بعد قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (15) 2018م، برئاسة "القاضى عبده راجح" المعين من قبل جماعة الحوثى المسلحة، والذى أشار الى أن تنفيذ الحكم سيكون خلال "15" يوما.

وأكدت الرابطة أن الحوثيين لم يكتفوا بمحاكمتهم محاكمة باطلة وهزلية لأكثر من عامين واختطافهم منذ ثلاث سنوات، بل تعرضوا للإخفاء القسرى لعدة أشهر تعرضوا خلالها لأساليب وحشية من التعذيب النفسى والجسدى من ضمنها الصعق بالكهرباء والتعليق والضرب المبرح ونزع الأظافر وربط الاعضاء التناسلية بالبوابات وإجبارهم على التعرى الكامل وشرب مياه المجارى.

أضاف بيان أمهات المختطفين نحمل المجتمع الدولى وعلى رأسهم الأمم المتحدة ومبعوثها الأممى ما آلت إليه قضية أبنائنا المختطفين، كما نحمل جماعة الحوثى المسلحة حياة وسلامة جميع أبنائنا المختطفين والمخفيين قسرا.

 

 

 


الحوثيين

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سجون الحوثى

رابطة أمهات المختطفين باليمن

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