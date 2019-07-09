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داعش تهدد الحركة الجوية بإسبانيا..ومخاوف لدى الأمن القومى من تكرار 11 سبتمبر

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 07:58 م
داعش تهدد الحركة الجوية بإسبانيا..ومخاوف لدى الأمن القومى من تكرار 11 سبتمبر زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "إسبانيا دياريو" الإسبانية إن تنظيم داعش الإرهابى يرغب فى السيطرة على الحركة الجوية فى إسبانيا، لشن هجمات جديدة واستخدام الطائرات كسلاح.

وأعرب الأمن القومى بإسبانيا عن مخاوفه من تكرار الهجوم الذى قام به تنظيم القاعدة ضد البرجين فى 11 سبتمبر 2011 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإرهابيين أطلقوا تهديدا واضحا ضد الحركة الجوية، والتى تعتبر جزءا من استيراتيجيتها التطرف العقائدى وتجنيد الأفراد المرتبطين ببيئة جوية، ويشمل ذلك "الطواقم ومراقبى الحركة الجوية وعمال المطار، لحثهم على المشاركة والتخطيط وارتكاب أعمال إرهابية"

ويعتبر الأمن القومى استخدام الطائرات بدون طيار، أكبر تهديد للبلاج، ويمكن استخدام الطائرات بدون طيار نفسها للتسبب فى تحطم طائرة أو للهجوم من الجو ، ورمى المتفجرات أو الأسلحة الكيميائية.

كما أعربت إدارة الأمن القومى فى إسبانيا عن مخاوفها من إمكانية قيام الجماعات الإرهابية بنوع من الهجمات الجوية من خلال برامج الكمبيوتر.

ووفقا لإدارة الأمن القومى لتجنب هذا النوع من التهديدات الارهابية يجب التنسيق بين جميع الإدارات التى لها اختصاصات فى المجال الجوى، كما أنه لابد من تحليل المخاطر المحتملة واتخاذ إجراءات ضد الهجمات الإلكترونية أو الأعمال الارهابية فى المطارات .

 


داعش

الارهاب

اسبانيا

احداث سبتمبر

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