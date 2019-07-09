حكومة زيمبابوى تحظر التعامل بأى عملة لحماية عملتها الوطنية

كتبت – هناء أبو العز

أعلنت حكومة زيمبابوى تخليها عن استخدام العملات الأجنبية، مما يجعل عملتها المؤقتة العملة القانونية الوحيدة فى البلاد، وحظرت من استخدام الدولار الأمريكى والعملات الأجنبية الأخرى فى المعاملات المحلية، كجزء من خطة لحماية عملتها الجديدة، وفقًا لموقعface 2face

يذكر أنه فى عام 2009، كانت زيمبابوى واحدة من أسوأ الأوقات الاقتصادية فى البلاد بسبب التضخم المفرط والتدخلات الاقتصادية الفاشلة الأخرى، مما أجبر ذلك الإدارة آنذاك برئاسة الرئيس روبرت موجابى على تعليق عملة زيمبابوى إلى أجل غير مسمى واللجوء إلى استخدام مجموعة متنوعة من العملات الدولية، بما فى ذلك الدولار الأمريكى وراند جنوب أفريقيا.

وبعد تولى الرئيس إيمرسون منانجاجوا زمام الأمور فى عام 2017، وضعت البلاد الأسس لدولار زيمبابوى جديد من خلال إدخال عملة مؤقتة، أو الدولار الحقيقى فى الوقت، الحقيقى (RTGS) أو "zollar"،، حتى تم إعلان العملة الجديدة لزيمباوى ومنع التعامل بغيرها.