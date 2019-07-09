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حسن راتب يقيم احتفالية ضخمة غدًا بمناسبة اليوم العالمى للتعاونيات

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:53 م
حسن راتب يقيم احتفالية ضخمة غدًا بمناسبة اليوم العالمى للتعاونيات حسن راتب

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×× كتاب التعاونيات العصرية أحدث إصدارات حسن راتب بحضور نجوم المجتمع والمثقفين 
 
يقيم د. حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية العامة للدراسات التعاونية والمعهد العالي للدراسات التعاونية احتفالية كبري مساء غدًا الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، وبحضور نخبة من قادة الحركة التعاونية العالمية والعربية والمحلية وبمشاركة نخبة من العلماء ورجال الفكر والمثقفين.
 
وتتضمن الاحتفالية حوار مفتوح حول الإصدار  الجديد لدكتور حسن راتب  "التعاونيات العصرية " والاحتفال بإصداره بحضور نخبة من نجوم المجتمع في كافة المجالات ومناقشة كافة الآراء حول كيفية النهوض بالتعاونيات، وإبراز دورها الهام في نهضة المجتمع ومشاركتها الإيجابية والفعالة في التنمية. 
 
وأكد الدكتور حسن راتب أن اليوم العالمي للتعاونيات، هو حدث كبير والعالم بأجمعه يحتفل به، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة خصصت يوم بذاته للتعاونيات بما يعكس أهميتها وهو السبت الأول من شهر يوليو من كل عام، مضيفًا أن الحركة التعاونية ضرورة حياتية للأمة والشريك الثالث للتنمية الاقتصادية.
 
وتقدم قناة المحور تغطية خاصة وحصرية للاحتفالية وتذاع قريبا عبر شاشتها.
 
حسن-راتب

 


اليوم العالمي للتعاونيات

حسن راتب

التنمية الاقتصادية

قناة المحور

الامم المتحدة

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