حبس 3 عناصر إجرامية بحوزتهم هيروين لترويجه بالعاشر من رمضان 4 أيام

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة العاشر من رمضان العامة، اليوم، برئاسة أحمد حمدى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس 3 عناصر إجرامية إتخذت من منطقة السحر والجمال دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان وكرا لترويج الهيروين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام مأمور من ضباط قسم ثاني العاشر من رمضان، برئاسة الرائد محمد عبد الغفار، رئيس مباحث القسم، برئاسة العقيد محمد هلال، رئيس فرع البحث الجنائى بالعاشر، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، برئاسة العميد ماجد الأشقر، ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 30 جرام هيروين، وأسلحة نارية وبيضاء، بمنطقة السحر والجمال وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة.