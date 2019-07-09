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تركيا : مصرع جنديين جراء هجوم شنه حزب العمال الكردستانى

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:17 م
تركيا : مصرع جنديين جراء هجوم شنه حزب العمال الكردستانى قوات الجيش التركى
أ ش أ

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 قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء إن هجوما في جنوب شرق البلاد، شنه مسلحو حزب العمال الكردستاني، أسفر عن مقتل جنديين.
 
وأوضحت الوزارة - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن الهجوم الذي طال مركبة عسكرية أدى أيضا إلى إصابة جندي ثالث، مضيفة أن الهجوم وقع في إقليم هكاري، الذي يقع على الحدود مع العراق وإيران، و"نفذه المسلحون الأكراد عن بعد".
 
ولم توضح الوزارة طبيعة الهجوم الذي استهدف المركبة.
ويصف الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني بأنه تنظيم إرهابي.
 
ويأتي الهجوم بعد أسابيع على إطلاق أنقرة، عملية "المخلب"، ضد قواعد الحزب الكردي داخل إقليم كردستان العراق المجاور، "بهدف القضاء على الحزب الكردي بشكل كامل"، وفق وسائل إعلام تركية، الأمر الذي لا يبدو أنه تحقق.
 
وأوقع النزاع بين السلطات التركية ومقاتلي الكردي، الذي يطالب بالحكم الذاتي في مناطق الأكراد بالبلاد، أكثر من 40 ألف قتيل منذ اندلاعه عام 1984.
 
وينشط حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا حيث غالبية السكان من الأكراد، إلا أن له قواعد عسكرية في شمال العراق يستهدفها الطيران التركي بشكل دوري؛ الأمر الذي أثار مرارا احتجاجات من جانب بغداد.

وزارة الدفاع التركية

حزب العمال الكردستاني

العراق

إيران

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