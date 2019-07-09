تركيا تعزز حشودها بقوات خاصة على الحدود مع سوريا

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نشر الجيش التركي دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية، شملت وحدات من القوات الخاصة، عند الحدود مع سوريا وذلك على خلفية التوتر الحاصل إثر مناوشات متقطعة هناك.

ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء عن مصادر تركية - لم تسمها - القول إن قافلة مؤلفة من 50 مدرعة تحمل عناصر من القوات الخاصة وصلت إلى قضاء (قرقخان) بولاية (هطاي)، قادمة من قواعد مختلفة وسط تدابير أمنية مشددة.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات الخاصة أرسلت بهدف تعزيز الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود مع سوريا، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.