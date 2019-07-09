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تربية نوعية عين شمس تستقبل طلاب الثانوية العامة للتقدم لاختبارات القدرات

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 12:58 م
تربية نوعية عين شمس تستقبل طلاب الثانوية العامة للتقدم لاختبارات القدرات اختبارات القدرات - أرشيفية
كتب محمود راغب

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شهدت  كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور أمانى حنفى عميدة الكلية، اليوم الثلاثاء،  توافد طلاب الثانوية العامة، للتقدم لاختبارات القدرات بالكلية ، تزامنا مع رابع أيام فتح باب اختبارات القدرات ، وذلك بعد فتح التسجيل الالكترونى أمام الطلاب عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى.

وتستمر اختبارات القدرات حتى يوم السبت 20 يوليو الجارى، وذلك وفقا للمواعيد المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتجرى الكلية اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بشعبتي التربية (الفنية والموسيقية)، فيما شهدت الكلية تواجد عدد كبير من اتحاد الطلاب بالكلية لاستقبال الطلاب ومساعدتهم خلال كافة مراحل التقديم .

 

 
 
 

 


جامعه عين شمس

تربيه نوعيه

اختبارات القدرات

طلاب الثانويه العامه

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