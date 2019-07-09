تجديد حبس 6 متهمين ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة فى العياط

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 6 متهمين ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة فى قرية العطف فى العياط 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة العياط، تمكنت من ضبط المتهمين وتبين أن الأول مطلوب ضبطه على خلفية تورطه فى 6 قضايا سرقات، والثانى مطلوب ضبطه فى 9 قضايا، والثالث مطلوب ضبطه على ذمة أحد القضايا.

وضبطت أجهزة الأمن بحوزة المتهم الأول بندقية آلية و 50 طلقة و5 خزن، والثانى بندقية آلية و 50 طلقة و5 خزن والثالث، بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات السلاح المضبوط بحوزته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات مع المتهمين.